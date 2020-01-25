المتظاهرون يستعيدون السيطرة على ساحتيّ الخلاني والوثبة وسط بغداد

2020/01/25 | 14:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

استعاد المتظاهرون في بغداد، اليوم السبت، السيطرة على ساحتيّ الخلاني والوثبة، بعد أن تمكنوا من ردع قوات مكافحة الشغب عن الوصول إلى ساحة التحرير.

وقال مراسل "الغد برس"، إن المتظاهرين تمكنوا من منع قوات مكافحة الشغب من الوصول إلى ساحة التحرير، ومواجهتهم للقوات وإعادتها إلى ساحة الخلاني، واستمر في المواجهة إلى وصلوا إلى ساحة الوثبة واستعادوا السيطرة عليها.

وأضاف أن المتظاهرين أعادوا نصب خيام الاعتصام في ساحة الخلاني.

وكان قوات مكافحة الشغب قد اقتحمت ظهر اليوم ساحة الخلاني وسط بغداد، وفرضت سيطرتها التامة على الساحة، ومن ثم تقدمت باتجاه ساحة التحرير ووصلت إلى نفق التحرير وقامت بحرق خيم المعتصمين قبل أن يتمكن المتظاهرون من ردعهم وإعادتهم إلى ساحة الخلاني.

وفي وقت سابق اليوم، أقتحمت القوات الأمنية ساحة الخلاني وسط بغداد، وفرقت المعتصمين هناك بالرصاص الحي والقنابل الدخانية.

وقال مراسل "الغد برس" إن قوات مكافحة الشغب اقتحمت ساحة الخلاني واستخدمت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين في الساحة بالقوة.

وأشار إلى أن القوات وبعد أن تمكنت من فرض سيطرتها على الساحة، توجهت نحو ساحة التحرير لفض الاعتصام هناك بالقوة.

وكانت قيادة عمليات بغداد قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن رفع الكتل الكونكريتية من ساحة الخلاني وسط العاصمة، مبينة في بيان مقتضب، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم رفع كافة الكتل الكونكريتية من ساحة الخلاني وفتحها امام حركة العجلات بشكل دائم".

وسبق لقيادة عمليات بغداد أن أعلنت في وقت سابق اليوم، عن إعادة فتح جميع الطرق والساحات وجسر الأحرار، أمام المارة والعجلات.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان مقتضب تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن "جميع الطرق تم فتحها، طريق محمد القاسم السريع، وشارع النضال، وساحتيّ الطيران وقرطبة، وجسر الأحرار، أمام حركة العجلات بشكل كامل".

وأشارت إلى أنه "يجري الآن تنظيف تلك الأماكن من النفايات".

يشار إلى أن المتظاهرين سيطروا منذ نحو أربعة أيام على ساحة الطيران وسط بغداد وأغلقوها بالكامل أمام حركة العجلات، ومن ثم تقدموا نحو ساحة قرطبة التي تقع تحت جسر طريق محمد القاسم السريع وسيطروا عليها أيضاً، ثم تمكنوا من قطع جسر محمد القاسم، وذلك بعد عمليات كر وفر مع قوات مكافحة الشغب.فيما قامت القوات الأمنية منذ أسابيع عدة بغلق جسر الأحرار وسط بغداد بالكتل الكونكريتي

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