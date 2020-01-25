إعادة فتح 13 مدرسة ابتدائية وثانوية في نينوى

2020/01/25 | 15:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعادت مديرية تربية قضاء تلعفر فتح 13 مدرسة موزعة بين ابتدائي وثانوي في قضاء تلعفر بعد تفجير هذه المدارس من قبل عصابات داعش الارهابية خلال سيطرتهم على القضاء في الثامن من اب 2014.وقال وعد الحيالي مدير الابنية المدرسية في مديرية التربية في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “مديرية قضاء […]

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