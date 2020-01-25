الحشد يعثر على مضافة لداعش تضم أسلحة وصواريخ في الحويجة

2020/01/25 | 15:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من اللواء 56 في الحشد الشعبي، اليوم السبت، على مضافة لتنظيم “ داعش” الاجرامي تحوي اسلحة وصواريخ غرب الحويجة في محافظة كركوك.وذكر بييان للحشد تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة عثرت قوة مشتركة من اللواء 56 للحشد الشعبي والجيش على مضافة لداعش في منطقة الزاب غرب الحويجة […]

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