مدينة بكوردستان تعطل الدوام لثلاثة ايام

2020/01/25 | 15:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية تربية جومان التابعة لمحافظة اربيل ، عن تعطيل الدوام بسبب كثابة الثلوج المنهمرة على المدينة الحدودية.وذكرت المديرية في بيان، ان العطلة تشمل جميع مدارس المدينة ولمدة ثلاثة ايام.

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