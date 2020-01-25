الديوانية.. اعتقال عصابة لسرقة المحال التجارية

2020/01/25 | 15:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق ألقت مفارز من شرطة محافظة الديوانية القبض على عصابة لسرقة المحال التجارية.وقال مصدر في اعلام الشرطة خلال حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، اليوم السبت، إن “مفارز من مكافحة الاجرام القت القبض على العصابة التي قامت بتنفيذ عدد من عمليات السرقة للمحال في حي الاسكان خلف المعهد التقني”.واضاف تم “احالة […]

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