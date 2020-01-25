مجلس ناحية العظيم يعلن اغلاق 99% من ملف النازحين

2020/01/25 | 15:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، اليوم السبت، عن اغلاق 99% من ملف النازحين في ناحية العظيم المحررة، داعيا الجهات الحكومية الى ضرورة دعم القرى والمناطق المحررة بالخدمات الأساسية.وقال رئيس مجلس ناحية العظيم (65كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي، ان” ملف النازحين في ناحية العظيم تم اغلاق 99% منه بعد عودة نحو4 الاف اسر […]

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