تعرف على الآلية الجديدة لدوري الكرة الممتاز بعد انسحاب خمسة اندية

2020/01/25 | 15:17 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة حسين الخرساني اليوم السبت،(25 كانون الثاني 2020)، عن الآلية ...





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