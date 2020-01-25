شاهد : اعتداء عناصر حزب الله على سيدة لبنانية

2020/01/25 | 15:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / نشر الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط أمجد طه، اليوم، مقطع فيديو لاعتداء عناصر من حزب الله على سيدة لبنانية.وقال في تغريدة عبر “تويتر” رصدها “المشهد العربي”: “هنا لبنان..يعتدي عناصر حزب الله على المرأة العربية ويقوم بتعذيبها وضربها وسط الشارع وأمام الناس..إلى الآن ولا ربع منظمة حقوقية عبرت عن […]

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