شاهد.. هذا ما قاله أحد شيوخ البصرة للمعتصمين بعد حرق ساحة اعتصامهم

2020/01/25 | 15:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداول نشطاء بصريون، اليوم السبت، فيديو عن مكالمة هاتفية مع شيخ عشيرة بني مالك، ضرغام المالكي، وهو يتوعد محافظ البصرة أسعد العيداني وقائد الشرطة رشيد فليح بالعزل وابعادهم عن مناصبهم بعد اقتحام ساحة اعتصام البصرة فجرًا وحرق الخيام واعتقال المحتجين.وأظهر فيديو، حديث المالكي للمحتجين وهو يطالبهم بالابتعاد وترك الموضوع له هو […]

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