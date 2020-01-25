مُسوخ البعث.. والتطبيل للمحتل

2020/01/25 | 15:23 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الطبيعي ان يسمع الانسان فضائيات ومحللين وصحفيين واعلاميين وشخصيات امريكية واسرائيلية وغربية، تتحدث عن "فضيلة" الاحتلال الامريكي للعراق!!، وعن الاي...

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