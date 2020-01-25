" شاهـــد بالصـــور : الا مــن ناصــراً ينصــرنا " متظـــاهــري اكتــوبــر يستغيثــــون بعـــد خـــذل وخيـــانـــة الصـــدر لهــم

2020/01/25 | 15:24 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

لم تهدأ المخاوف والدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ مساء امس الجمعة، باستصراخ وطلب النصرة لمتظاهري التحرير، بعد انسحاب عدد كبير من خيم التيار الصدري من ساحة الاحتجاج، فيما لم تغب عبارات وجمل ونداء الامام الحسين، من دعوات التحشيد لنصرة متظاهري التحرير.

#ساحه_التحريرلا تست...

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