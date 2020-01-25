الناصرية.. إنسحاب لقوات الشغب وعودة إغلاق الجسور والتقاطعات وحرق لمقرت الأحزاب

2020/01/25 | 15:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارشهدت محافظة ذي قار، صباح اليوم السبت توترا جديدا بالأحداث وإنعطافة بمشهد الإحتجاج في المحافظة بعد أسابيع من الهدوء الحذر والترقب ازاء التصعيد الذي أعلنته الناصرية قبل عدة أيام وإغلاقها للطريق السريع مع إعلان عن مهلة لتنفيذ مطالب المحتجين في العراق.تمثلت أحداث اليوم، عند ساعات الصباح الأولى بعد أن أقدمت قوات أمنية كبيرة من الشغب لمحاولة فض الإعتصام على جسر فهد على الطريق السريع الذي يتخذه المحتجون وسيلة للضغط على الحكومة بعد إغلاقه، كانت المواجهات قد حصلت سريعا، بعد أن أطلقت قوات الشغب النار وبادلها المتظاهرون بالحجارة.ويقول شهود عيان، بأن قوات من الشغب حاولت فض الإعتصام، ولكنها اصطدمت مع المتظاهرين، مما إضطرها الى الانسحاب، ولم تسجل أي إصابات من المحتجين".الى ذلك توافدت أعداد كبيرة من المتظاهرين الى الطريق السريع، لدعم التظاهرات هناك، ومساندة المحتجين في حال حصول أي أحداث مماثلة مثل اليوم أو أي محاولات لفض الاعتصامات على الطريق السريع، وبعد إنسحاب الشغب تم إطلاق سراح عدد من المتظاهرين الذين تم احتجازهم خلال محاولة إقتحام الطريق وفتحه".وعلى إثر أحداث اليوم، شهدت الناصرية مركز المحافظة، تصعيدا اخرا من قبل المتظاهرين في المحافظة، حيث قاموا بقطع بعض التقاطعات الرئيسية وإغلاق لجسر النصر والحضارات، فيما قام محتجون أخرون بإحراق مبنى مقر منظمة بدر المحترق للمرة السادسة احتجاجا على ما تعرض له المتظاهرون هناك.وفي سياق أخر شهدت ساحة الحبوبي مساء أمس إنسحاب لعدد من خيم الاعتصام من قبل أتباع زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، بعد دعوة الأخير من عدم التدخل بالسلب أو الايجاب في التظاهرات في عموم العراق.وقال متظاهرون، بأنه قد "شهدت الساحة إنسحاب ما يقارب 6 خيم وسط ساحة الحبوبي".وكان الناشط البارز في تظاهرات الناصرية، علاء الركابي، قد حذر شيوخ العشائر في فيديو متداول قبل أيام من إستمرار تواجدهم على الطريق الدولي السريع بدون حماية ومما قد يعرضهم للخطر من قبل جهات مجهولة، داعيا الى تنفيذ مطالبهم المتمثلة في انتخابات مبكرة والمصادقة على قانون الانتخابات واختيار رئيس حكومة.

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