الشيخ الضاري يحذر: محاولة القضاء على حقوق الشعب في الاحتجاج السلمي باستخدام القوة ستقود العراق الى كارثة

2020/01/25 | 15:27 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: حذّر الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري من محاولة القضاء على حقوق الشعب في الاحتجاج السلمي باستخدام القوة مؤكدا في تغريدة له اليوم ان ذلك سيقود العراق الى كارثة تشبه ما حصل 2013.وجاء في تغريدة الضاري … Readmore

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