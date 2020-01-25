مصطفى محمد غريب - نصان -- القدوم يا بغداد

2020/01/25 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مصطفى_محمد_غريب نصان1 ـــ القدوم يا بغدادأقدمت في النيةأن اركب الرياحأسافر الشرقالشرق أوسطاًمنغمساً، توابل الهندأرى الطقوسْ نفطاً من الخام الحبيسْفي قمم التفقيس أرى العراق في المعقول؟لا يجهض فيه الحلمْ..أصبحت مركباً من خوصومعبراً من جبسيروق لي أن اترك الساحل الم شمل البحر في المحيط اشتم في التدليسوالعالم الحبيسفي قمقم المثول والتفقيس والتسويف..

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