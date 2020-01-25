2020/01/25 | 15:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كمال_انمار_احمد ان الأخلاق ليست كلها بنطاق الطبيعة مفردة،او التطبع مفردا.كلا انها عملية قد تكون معقدة جدا،تبعا لما يواجهه الفرد المتخلق من ظروف و احوال،اي احوال المجتمع و ظروف الأفراد فيه،وكيفية التعامل و التجانس معهم.وطبعا ان الأخلاق،ترجع بالأساس الى متخلقها كما أسلفنا.ولكن ذلك لا يعني ان هذه الأخلاق لا تتاثر بالعوامل الاجتماعية والنفسية والسياسية ايضا.و لابد لنا ان نعرف اولا ان الفرد الذي يعيش في مجتمع ما،هو ن......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#كمال انمار احمد - ( الاخلاق بين الطبيعة والمجتمع والدين )) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#كمال انمار احمد - ( الاخلاق بين الطبيعة والمجتمع والدين )) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).