معتصمو ذي قار يتعرضون لاطلاق نار قرب الطريق الدولي بالرغم من وعود قائد الشرطة

2020/01/25 | 15:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرض المتظاهرون في محافظة ذي قار، الى اطلاق نار كثيف في مجسر تقاطع البطحاء على السريع الدولي.وقال مصدر امني لـ”يس عراق”، إن “إطلاق نار كثيف فتح على المتظاهرين في مجسر تقاطع البطحاء على السريع الدولي”.ولم تعرف بعد الجهة المسؤولة عن مهاجمة المعتصمين هناك.وكان قائد شرطة ذي قار قد وعد […]

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