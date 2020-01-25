2020/01/25 | 15:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودق ماضي- بغداد يبدو أن زعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر، قد تخلى عن التظاهرات العراقية ودعمه للمحتجين بعد تحالفه مع الميليشيات على خلفية الاجتماع الذي عُقد في مدينة #قم الإيرانية، في سبيل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد نجاح طهران في إعادة “الصّدر” إلى حضنها.. غضبٌ جماهيري في العراق) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد نجاح طهران في إعادة “الصّدر” إلى حضنها.. غضبٌ جماهيري في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).