العراق يجلي طلبته من أوهان الصينية بعد تفشي كورونا

2020/01/25 | 15:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا في الصين إلى 41 شخصاً - صورة ارشيفية

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