الكويت: العراق يتصدر قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا لبضائعنا

2020/01/25 | 15:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم السبت، عن تصدر العراق قائمة الدول العربية المستوردة للبضائع والسلع، فيما بينت أن قيمة شهادات المنشأ للصادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت 9.2 في المئة خلال العام الماضي مقارنة مع 2018.وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان عدد شهادات المنشأ للصادرات الى الدول العربية والأجنبية بلغت 14.830 شهادة بقيمة 169.6 مليون […]

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