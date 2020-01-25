اتحاد الكرة يجدد عقد مدربين اثنين للمنتخب الرديف

2020/01/25 | 15:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، تجديد عقد مدربين اثنين بالرغم من تقديم استقالته الجماعية.وقل مصدر في اتحاد الكرة، إن “اتحاد الكرة وقبل تقديم استقالته بيوم واحد، قرر توقيع عقد مع حمزة هادي لمدة سنتين كمدرب لمنتخب الرديف براتب خمسة مليون شهريا”.وأضاف، ان “الاتحاد لم يكتفِ بذلك فقط، حيث جدد ايضاً عقد مدرب شباب […]

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