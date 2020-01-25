2020/01/25 | 15:40 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رفع عدد من خيام الاعتصام من ساحة تظاهر كربلاء) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رفع عدد من خيام الاعتصام من ساحة تظاهر كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).