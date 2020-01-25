صفاء هادي يقترب من الاحتراف في روسيا

2020/01/25 | 15:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق تلقى لاعب نادي الشرطة والمنتخب الوطني صفاء هادي، عرضا من أحد الأندية الروسية، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.وقال مصدر مقرب من اللاعب في حديث صحفي، تابعته “العهد نيوز”، إن “صفاء تخلف عن بعثة الشرطة في العودة إلى العاصمة بغداد، وبقي في عمان، بعد انتهاء مهمة الفريق في بطولة محمد السادس […]

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