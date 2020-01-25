2020/01/25 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

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علاوي: مشروع الإصلاح قرار شعب انتفض سلمياً لا قرار أشخاص

يتبع .



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بغداد اليوم- الديوانية

توافد المئات من المتظاهرين، السبت (25 كانون الثاني 2020)، إلى ساحة الاعتصام في فلكة الساعة وسط محافظة الديوانية.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن المتظاهرين توافدوا إلى ساحة الساعة وسط المحافظة للتعبير عن غضبهم على عدم استجاب

بغداد اليوم-بغداد

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان، أن الأخير "التقى في روما، نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا".

وأضاف، أن اللقاء "جرى، خلاله استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية، وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة، كما ت

بغداد اليوم-بغداد

أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، السبت (25 كانون الثاني 2020)، متابعة الوزارة مع الجهات الصينية سلامة العراقيين ونقلهم الى أماكن آمنة، في الصين.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة تتابع عبر

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