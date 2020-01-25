رئيس الجمهورية: دعم الاستقرار في العراق خطوة حاسمة للقضاء على التطرف

2020/01/25 | 15:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم السبت، دعم الاستقرار في العراق خطوة حاسمة للقضاء على التطرف.

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