2020/01/25 | 15:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن إجراءاتها الوقائية لمنع دخول فيروس كورونا الى العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تتخذ إجراءات وقائية لمنع دخول فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تتخذ إجراءات وقائية لمنع دخول فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).