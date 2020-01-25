2020/01/25 | 15:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

بعد عام 2003 يحتل العراق مراتب متاخرة دائما في التقارير العالمية والمنظمات الدولية لكنه سرعان ما حقق لنا الصدراة في امر ما وجعلنا في مرتبة متقدمة ما بين الدول العربية والعالمية ..



فقد حقق انجازا كبيرا في الحصول على المرتبة 162 لعام 2019 كــ اكثر الدول فسادا وهذا يعد انجازا مهما يضا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العـــراق .. خيــرات كثيـــرة لا تنتهـــي وفســـاداً كبيــراً لا يتــوقــف .. مـــا الحـــل أذن ؟!!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العـــراق .. خيــرات كثيـــرة لا تنتهـــي وفســـاداً كبيــراً لا يتــوقــف .. مـــا الحـــل أذن ؟!!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).