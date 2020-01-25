مــــا بيـــن ســـد اليســـو وســــد الجـــزيرة .. العــــراق ينحـــدر نحـــو جفـــاف خطيـــر .. وصمـــت حكومــــي مهيـــن ؟!!

2020/01/25 | 15:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

" ما بين سد اليسو وسد الجزيرة ..



العراق ينحدر نحو جفاف خطير ..



وصمت حكومي مهين "

ما هو سد اليسو؟سد إليسو هو سد اصطناعي تركي ضخم افتتح في شباط فبراير 2018 و بُدِأَ في ملء خزانه المائي في حزيران 2018أقيم السد على نهر دجلة بالقرب من قرية إليسو وعلى طول الحدود من محافظة ماردين وشرناق ...

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