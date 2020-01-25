أونصة الذهب تسجل ذروة أسبوعين.. لهذا السبب

2020/01/25 | 15:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قفز الذهب إلى ذروته في أكثر من أسبوعين، الجمعة، حيث نالت أحدث تطورات تفشي الفيروس التاجي من الشهية للمخاطرة وشجعت الإقبال على أصول الملاذات الآمنة.والمعدن مرتفع بنسبة 1% منذ بداية الأسبوع.وتحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأميركية الآجلة على ارتفاع 0.4% إلى 1571.90 دولار للأوقية.وقال بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية […]

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