The Guardian : تعرف على المرأة التي “تخشاها السعودية”

2020/01/25 | 15:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ امرأة واحدة أظهرت تصميما على المواجهة مع السعودية، في حين تجاهل الرؤساء ورؤساء الوزراء في الغالب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها المملكة، بما في ذلك القتل المتعمد للصحافي جمال خاشقجي، منذ تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد في عام 2017.ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا، كتبته ستيفاني كيرشغسنر من واشنطن، عن المرأة التي […]

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