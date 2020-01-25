قتيل وعشرات الجرحى بين المحتجين بمحاولة استعادة زخم التظاهرات بالعراق

2020/01/25 | 16:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قُتل شخص على الاقل فيما اصيب العشرات بين صفوف المحتجين بجروح يوم السبت باشتباكات مع قوات الشغب على جسر فهد بالناصرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق بينما يواصل العشرات التجمع في عدد من مناطق ومدن البلاد لإستعادة التظاهرات.

وقال مصدر امني لشفق نيوز، ان متظاهرا قُتل واصيب عشرات اخرون في محاولة قوات الشغب لفض الاحتجاجات على جسر فهد.

واضاف المصدر ان القوات الامنية اغلقت بوابات المنصورية لمنع المتظاهرين من التوجه الى الحبوبي والالتحاق بالمعتصمين، مشيرا الى ان عشائر البدور والغزي تعلن النفير العام لجميع ابنائها لمساندة المعتصمين

واصيب اربعة متظاهرين على الاقل بجروح في وقت سابق من اليوم في محاولة جديدة للقوات الامنية لفض اعتصام مدينة الناصرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق في تطور لافت للاحتجاجات في العراق بعد انسحاب الصدريين منها بأمر من زعيمهم مقتدى الصدر.

‪‎في غضون ذلك توجه عدد كبير من الشباب من ساحة التحرير الى ساحة الخلاني وسط بغداد، بحسب المعلومات الواردة.

وتفيد المعلومات ان جسر السنك اصبح بيد المتظاهرين، مشيرة الى ان الصدامات محصورة بساحة الوثبة في العاصمة.

وتوافدت اعداد من المتظاهرين لساحة الساعة وسط الديوانية بينما تجمع عشرات المتظاهرين في منطقة الجبلية وسط البصرة للتوجه في مسيرة نحو مكان الأعتصام.

وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد توافد اعداد كبيرة في محاولة من المحتجين لإستعادة زخم التظاهرات.

وشرعت الاجهزة الامنية منذ صباح اليوم باقتحام ساحات للتظاهرات وفض الاعتصامات بالقوة في مناطق متفرقة من البلاد بينها بغداد رافقها اعمال عنف، وتنفيذ حملات اعتقالات بحق المحتجين.

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