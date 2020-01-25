مصابون في محاولة فض اعتصام الناصرية جنوبي العراق

2020/01/25 | 16:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب اربعة متظاهرين على الاقل بجروح يوم السبت في محاولة جديدة للقوات الامنية لفض اعتصام مدينة الناصرية في محافظة ذي قار جنوبي العراق في تطور لافت للاحتجاجات في العراق بعد انسحاب الصدريين منها بأمر من زعيمهم مقتدى الصدر.

وقال مصدر امني مسؤول لشفق نيوز، ان قوات الشغب عادت من جديد لفض اعتصام الناصرية على الطريق الدولي باستخدام الرصاص الحي، مضيفا ان اربعة اشخاص اصيبوا بجروح بين صفوف المحتجين.

وفي موازة ذلك توافد اعداد من المتظاهرين لساحة الساعة وسط الديوانية بينما تجمع عشرات المتظاهرين في منطقة الجبلية وسط البصرة للتوجه في مسيرة نحو مكان الأعتصام.

وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد توافد اعداد كبيرة في محاولة من المحتجين لإستعادة زخم التظاهرات.

وشرعت الاجهزة الامنية منذ صباح اليوم باقتحام ساحات للتظاهرات وفض الاعتصامات بالقوة في مناطق متفرقة من البلاد بينها بغداد رافقها اعمال عنف، وتنفيذ حملات اعتقالات بحق المحتجين.

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