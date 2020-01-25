العشرات من متظاهري البصرة يتوجهون إلى ساحة اعتصام فلكة البحرية

2020/01/25 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، السبت (25 كانون الثاني 2020)، بأن عشرات المتظاهرين تجمعوا في منطقة الجبلية وسط المحافظة للتوجه في مسيرة نحو مكان الاعتصام.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عشرات المتظاهرين تجمعوا في منطقة الجبلية وسط البصرة، من أجل التوجه في مسيرة الى فلكة البحرية في البصرة".

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر أمني من محافظة البصرة، باقتحام قوة تابعة لقوات الصدمة ساحة الاعتصام بالمحافظة في الساعة الرابعة فجرا من صباح اليوم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "قوة تابعة لقوات الصدمة في محافظة البصرة من مكونة نحو 80 عجلة و250 عنصرا امنيا قاموا باقتحام ساحة اعتصام المحافظة في الساعة الرابعة من صباح اليوم".

وأضاف أن "القوة اعتقلت عدد من المعتصمين المتواجدين في الخيام وبعدها اضرمت النيران فيها"، مبينا ان "العميد علي مشاري كان على رأس القوة التي اقتحمت الاعتصام ويستقل عجلة نوع لا ندكروز مصفحة".

وبين المصدر ان "عجلة اخرى نوع لانكروز (جكسار) كان بداخلها شخص يشرف على عملية الاقتحام، حيث التف حولها العناصر الأمنية ورددوا اهزوجة (زامط بينا واحنا الصدمة)".

بغداد اليوم-ديالى

أعلن مسؤول محلي في محافظة ديالى، السبت (25 كانون الثاني 2020)، استئناف التبادل التجاري في منفذ مندلي الحدود مع إيران شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90 كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن &

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، السبت (25 كانون الثاني 2020)، تمكن السلطة الكمركية في كمرك ام قصر الشمالي من ضبط 12 سيارة مخالفة لشروط الاستيراد معدة للتهريب في ام قصر.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الهيأة ال

بغداد اليوم-البصرة

طالب شيخ قبيلة بني مالك ضرغام المالكي، السبت (25 كانون الثاني 2020)، بإقالة قائد قوات الصدمة، العميد علي مشاري، واصفاً إياه بـ "الطائش".

وقال المالكي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية حرق الخيام التي طالت الا

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