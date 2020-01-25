برعاية دولية.. بروتكول تعاون بين الطاقة الذرية وجامعة النهرين

2020/01/25 | 16:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت مديرية شؤون الطاقة الذرية التابعة لهيأة الطاقة الذرية،اليوم السبت، بروتكول تعاون مع جامعة النهرين.

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