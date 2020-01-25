2020/01/25 | 16:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرملين: أنباء تغيير المسار السياسي بشأن أوكرانيا ليست صحيحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/25 | 16:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين: أنباء تغيير المسار السياسي بشأن أوكرانيا ليست صحيحة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين: أنباء تغيير المسار السياسي بشأن أوكرانيا ليست صحيحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).