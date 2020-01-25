حرق خيم في التحرير الخلاني و”صدامات” مع مكافحة الشغب

2020/01/25 | 16:23 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



تعرضت خيم المعتصمين على الطريق الرابط بين ساحتي التحرير، والخلاني، إلى حرق على يد قوة مكافحة الشغب، ب...

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