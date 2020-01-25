دولة القانون: الأسبوع الحالي سيشهد تكليف رئيس وزراء جديد

2020/01/25 | 16:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، أن الأسبوع الحالي سيشهد تكليف رئيس وزراء جديد.

وقال المطلبي، إن رئيس الوزراء الذي سيتم اختياره سيكون غير جدلي بين جميع الاطراف ويحظى بقبول أغلب الكتل السياسية وساحات الاعتصامات، مبينا ان تأخير حسم قضية رئيس الوزراء أخر العشرات من الملفات الاصلاحية سيما إطلاق التعيينات والخدمات العامة واقرار الموازنة.

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