مــواقـــف تــزيــد الطيــن بـلــة .. مــــا الـــذي يريـــده مقتــــدى الصـــــدر ؟!!

2020/01/25 | 16:27 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

الكثير من التساؤولات ترد على لسان حال المواطن العراقي وهو يشاهد مرجع ديني كبير ذو شعبية واسعة فمرة ينادي بالخروج ضد الظلم والفقر وانعدام الخدمات والعدالة من قبل مسؤولي السلطة في العراق ، ومرة اخرى ينادي الشعب بالرجوع الى منازلهم وفض اعتصامهم وكان شيئاً لم يحصل ولم يخرج الجميع من اج...

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