هازارد جاهز لديربي مدريد

2020/01/25 | 16:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بات البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدريد، على أعتاب العودة للمشاركة في المباريات من جديد.

وابتعد هازارد عن المشاركة مع ريال مدريد، بسبب معاناته من الإصابة بالتواء في الكاحل، منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد لا يرغب في المخاطرة بهازارد، ولذلك ستتم عودته إلى المباريات بشكل تدريجي.

وأشارت إلى أن هازارد قد يشارك لبعض دقائق، الأربعاء المقبل، ضد ريال سرقسطة، في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت أن هازارد سيحصل بعد ذلك على مساحة أكبر للمشاركة ضد أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، في الجولة الـ22 من الليجا.

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