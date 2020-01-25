الصحة تتخذ إجراءات وقائية لمنع دخول فيروس كورونا للعراق

2020/01/25 | 16:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت وزارة الصحة ،اليوم السبت عن اتخاذ إجراءات وقائية لمنع دخول فيروس كورونا إلى العراق.وذكر المتحدث باسم الوزارة الصحة، سيف البدر في تصريح صحفي اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن المركز الوطني للسيطرة على الأمراض الانتقالية التابع لدائرة الصحة العامة وضع خططاً وقائية مسبقة، واتخذ إجراءات احترازية.وأوضح البدر، أنه من بين تلك الإجراءات الوقائية مراقبة المنافذ الحدودية كافة بالنسبة للمسافرين الوافدين سواء كانوا عراقيين أو صينيين أو أجانب.واشار متحدث الصحة الى أن فريقاً طبياً متخصصاً تابعاً لوزارة الصحة يجري عمليات الفحص على المسافرين في الطائرات، ووسائل السفر الأخرى وفي حال وجود علامات المرض على المسافرين يتم نقلهم بشكل مباشر إلى إحدى الردهات الخاصة ،التي تم تحديدها لهذه الحالات. وأصدرت وزارة الصحة والبيئة بياناً في وقت سابق، أعلنت فيه عن خلو العراق من أي إصابة بمرض كورونا الذي انتشر في إحدى مناطق الصين مؤخراً، فيما أكدت أن جميع الوافدين للبلاد من جميع الدول التي تحدث فيها أيّ حالة وبائية ومنها الصين يخضعون للفحص في المطارات والمنافذ الحدودية.

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