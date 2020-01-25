متظاهرو واسط يتوافدون الى ساحة الاعتصام

2020/01/25 | 16:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتوافد المئات من متظاهري واسط، اليوم السبت، الى ساحة الاعتصامات الرئيسية في المحافظة تأكيدا على استمرارهم بشكل رسمي.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المئات من المتظاهرين في محافظة واسط توافدو ويتوافدون الى حد الان الى ساحة الاعتصام الرئيسية في مدينة الكوت.وأضاف ان توافد المتظاهرون جاء كرد على ما حدث في ساحات الاعتصام في بغداد وبقية المحافظات من اجل التأكيد على استمرارهم بشكل سلمي.

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