عروض ضخمة على طاولة نجم ليفربول الانجليزي

2020/01/25 | 16:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت تقارير صحافية إسبانية عن إمكانية رحيل نجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال موقع دون بالون الإسباني، ونقلته أرينا، إن “المقربين من محمد صلاح أكدوا بأنه يمتلك “عروضاً ضخمة” من أندية كبرى في الصيف”.وأشار الموقع الى أن “اللاعب المصري يدرس هذه العروض […]

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