2020/01/25 | 16:28 - المصدر: الغد برس

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مصدر: اطلاق رصاص وقنابل غاز على متظاهري ساحة الوثبة

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مصدر: اطلاق رصاص وقنابل غاز على متظاهري ساحة الوثبة

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