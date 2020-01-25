صفقة محتملة بين الانتر ونابولي

2020/01/25 | 16:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ذكر تقرير إيطالي، أن لاعب إنتر ميلان، وافق على الانتقال إلى صفوف نابولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ماتيو بوليتانو أبلغ مسؤولي ناديه إنتر ميلان، بموافقته على الانتقال إلى نابولي، بعد الاتفاق على الشروط الشخصية للعقد.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن الناديين اتفقا على إتمام الصفقة بصيغة الإعارة لمدة 18 شهرًا، مع إلزامية الشراء مقابل 20 مليون يورو.

وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن بوليتانو وافق على تقاضي مليوني يورو كراتب سنوي بالإضافة إلى المكافآت.

وكشف أن بوليتانو كان يفضل الانتقال إلى روما الذي يشجعه من الصغر، ولكنه يرى اللعب لنابولي فرصة مميزة لحجز مكان في تشكيلة روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، خلال يورو 2020.

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