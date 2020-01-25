الزاملي: تغريدات السيد الصدر وعتبه على المتظاهرين دفعت أنصاره للانسحاب

2020/01/25 | 16:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، عن الأسباب التي أدت الى انسحاب أنصار التيار من ساحات التظاهر.

وأكد الزاملي في تصريح، ان تغريدات زعيم التيار السيد مقتدى الصدر، هي التي دفعت الكثير من المنتمين لسرايا السلام الى الانسحاب، إضافة الى اتباع التيار والقائمين على الدعم اللوجستي، وخيم تقديد المؤونة والغذاء للمتظاهرين، لأنهم وجدوا ن السيد الصدر لا يدعم التظاهرات، خاصا بالذكر التغريدة الأخيرة التي اظهر فيها عتبه على بعض المتظاهرين.

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