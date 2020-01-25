بليغ أبو كلل يحذف تغريدة عن الصدر بعد بيان من تيار الحكمة

2020/01/25 | 16:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اقدم القيادي في تيار الحكمة بليغ ابو كلل، على حذف تغريدة لمح فيها إلى “خذلان الصدر للمتظاهرين”، وذلك بعد بيان من تيار الحكمة “تبرأ” من أي موقف لايصدر عن رئيس التيار او المتحدث باسمه.ونشر ابو كلل مساء امس الجمعة رسالة الى المتظاهرين قال فيها: “ندعمكم يوم يترككم جميع من ظننتم انهم […]

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