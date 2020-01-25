2020/01/25 | 16:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… فاد شهود عيان لرويترز اليوم السبت بتقدم الأمن العراقي نحو ساحة التحرير وإطلاق النار على المحتجين.واضاف الشهود بإصابة 20 متظاهرا بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الأمن في ساحة التحرير ببغداد.من جهتها، أعلنت اللجنة التنسيقية للتظاهرات في العراق، أن المحتجين باقون في الساحات حتى تحقيق المطالب التي نزلوا إلى الشوارع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الامن يتقدم نحو ساحة التحرير.. ويطلق النار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الامن يتقدم نحو ساحة التحرير.. ويطلق النار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).