إطلاق نار وسط بغداد.. وإصابة 28 محتجاً

2020/01/25 | 16:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… قال مصدر أمني بإصابة 28 محتجاً وسط العاصمة بغداد، جراء اشتباكات بين القوى الأمنية وعدد من المعتصمين.وأوضح المصدر للـ(المستقلة) اليوم السبت أن حالة من الكر والفر حصلت بين المتظاهرين وقوات الأمن، بعد أن عمدت الأخيرة إلى إزالة الخيم من ساحات الاعتصام، لاسيما في الخلاني.كما أشار إلى سماع أصوات إطلاق نار، وقنابل غاز […]

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