ظريف: لا نستبعد التفاوض مع واشنطن شرط ان تغير نهجها وترفع العقوبات

2020/01/25 | 16:47 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن موقف بلاده من التفاوض مع الولايات المتحدة.

ولم يستبعد ظريف خلال مقابلة مع صحيفة دير شبيغل الألمانية، إجراء مفاوضات مع واشنطن، شرط ان تغير الأخيرة سياساتها تجاه طهران، وان تغير نهجها وترفع العقوبات المفروضة عليها.

وأعتبر ظريف مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، بداية لانسحاب القوات الأميركية من العراق والمنطقة، مضيفا ان بلاده ألحقت ضررا كبيرا بالولايات المتحدة، التي لم تتمكن من منع الصواريخ الإيرانية من استهداف قواعدها بالعراق.

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