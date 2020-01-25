الحشد الشعبي يعلن تأمين طريق الرطبة – عكاشات غرب الأنبار

2020/01/25 | 16:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن تأمين طريق الرطبة –عكاشات غربي محافظة الانبار.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "قوات اللواء 17 في الحشد الشعبي واصلت تأمين الطريق الرابط بين الرطبة وعكاشات غرب الأنبار رغم قساوة الظروف الجوية".ونقل إعلام الحشد عن مقاتلين في اللواء 17 قولهم، إن "تهديدات عناصر تنظيم داعش الإرهابي ماتزال مستمرة، لكن يقظة ابطال الحشد الشعبي تحول دون تنفيذ مخططاتهم الإرهابية".

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