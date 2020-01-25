الرئيس صالح يستعرض مع نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا الأوضاع الإقليمية والدولية

2020/01/25 | 16:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن استقرار العراق خطوة حاسمة للقضاء على التطرف.وذكر بيان رئاسي ان “صالح التقى، في روما، نظيره الإيطالي سيرجو ماتاريلا، وجرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية، وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة، كما … Readmore

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